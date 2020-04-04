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Спаллетти может возглавить «Милан»

4 апреля 2020, 12:41
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Бывший главный тренер «Зенита», «Ромы» и «Интера» Лучано Спаллетти может возглавить «Милан». Как сообщает Corriere dello Sport, руководство клуба рассматривает кандидатуру этого специалиста как приоритетную, поскольку переговоры с Ральфом Рангником зашли в тупик.

По данным источника, именно Спаллетти может сменить нынешнего главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, с которым «россонери» планируют расстаться после окончания сезона. Последним клубом Спаллетти был «Интер», который он покинул в прошлом году после двух сезонов работы.

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