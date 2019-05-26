СПАЛ – "Милан": видеотрансляция матча в 21.30

В матче 38-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 26 мая, СПАЛ принимает "Милан".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем СПАЛ – "Милан" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.30 (время московское).

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу – здесь