СПАЛ из-за ВАР в матче с "Фиорентиной" вместо забитого гола получил пенальти в свои ворота

В Италии разгорается скандал, связанный с использованием системы ВАР на матче чемпионата страны между СПАЛ и "Фиорентиной" (1:4). При счете 1:1 на 74-й минуте встречи СПАЛ в результате контратаки забил гол.

Однако главный судья встречи решил посмотреть видеоповтор. И заметил, что в самом начале контратаки защитник СПАЛ сфолил в своей штрафной площади на игроке "Фиорентины", чего сразу арбитр не увидел. Таким образом, главный судья встречи Лука Пайретто, следуя указаниям ВАР, отменил гол СПАЛ и назначил пенальти в ворота этой команды. Его "Фиорентина" реализовала, доведя потом счет до крупного.