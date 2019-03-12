СМИ: "Ювентус" разочарован назначением Зидана главным тренером "Реала"

Руководство "Ювентуса" разочаровано назначением Зинедина Зидана на пост главного тренера "Реала", информирует As. Ранее сообщалось, что контракт француза с мадридцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

По данным издания, представители туринцев общались с Зиданом и рассчитывали, что летом он возглавит команду. Его кандидатура соответствовала требованиям руководства клуба, а также устраивала игроков, в частности, Криштиану Роналду.

Напомним, что первый раз Зидан был назначен главным тренером "Реала" в январе 2016 года. До этого француз работал только в молодежной команде "Королевского клуба".

За три сезона под руководством Зидана мадридская команда выиграла 9 турниров: чемпионат Испании-2016/17, Суперкубок страны-2017, трижды подряд Лигу чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), по два раза Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (2016, 2017. 31 мая прошлого года Зидан объявил об уходе из "Реала", его сменил Хулен Лопетеги, который был уволен в октябре 2018-го.

"Реал" объявил о возвращении Зидана