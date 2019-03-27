СМИ: "Ювентус" намерен продлить контракт с Мойзе Кином

Руководство "Ювентуса" твердо решило продлить контракт с нападающим команды Мойзе Кином, сообщает Goal.com.

Сообщается, что новый контракт с футболистом стал одной из приоритетных функционеров клуба. Благодаря выступлениям за сборную футболист привлек внимание других клубов. При этом за первую команду "Юве" футболист в нынешнем сезоне пока выступал нечасто.

В текущем сезоне 19-летний форвард провел семь матчей за "Ювентус" и забил три мяча при одной голевой передаче. Его контракт истекает летом 2020 года. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

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