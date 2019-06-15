СМИ: Тотти покинет "Рому" на следующей неделе

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти на следующей неделе покинет клуб, где он занимает должность директора, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Контракт Тотти рассчитан до июня 2021 года, но он хочет его расторгнуть, так как недоволен тем, какой вектор развития выбрало руководство клуба. Ранее Франческо не был приглашен на встречу с новым главным тренером Паулу Фонсекой.

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