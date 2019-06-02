СМИ: сегодня вечером Индзаги продлит контракт с "Лацио"

Симоне Индзаги останется на посту главного тренера "Лацио". Как утверждает Football Italia, сегодня вечером 43-летний итальянец продлит контракт с клубом.

Новое соглашение Индзаги с римлянами будет рассчитано до 2021 года. Ранее сообщалось, что на специалиста претендовали "Ювентус", "Сампдория" и "Милан". Последние предлагали ему трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

Индзаги возглавляет "Лацио" с 2016 года. Под его руководством римляне выигрывали Кубок Италии-2018/19, а также Суперкубок Италии-2017.

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