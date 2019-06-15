СМИ: Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги, информирует The Sun. Она подала на него в суд по обвинению по этому инциденту, который якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе.

В 2010-м она получила от представителей португальца 375 тысяч долларов за неразглашение данной информации, но в сентябре 2018 года выступила с обвинениями в адрес игрока.

Сам 34-летний Роналду категорически отрицал, что изнасиловал ее. Позднее девушка отозвала свой иск, но спустя некоторое время вновь обратилась в суд.

Ранее в СМИ сообщалось, что адвокаты передали в Федеральный суд.