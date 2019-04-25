Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впечатлен работой Хосепа Гвардьолы в "Манчестер Сити" и поприветствовал бы приход в "бьянконери" 48-летнего испанца, сообщает Marca.

Разговоры о новом тренере появились в связи с тем, что по окончании текущего сезона Массимилиано Аллегри​ может покинуть "Ювентус".

Контракт Гвардьолы с "Ман Сити" действует до 30 июня 2021 года. 48-летний испанец тренирует "горожан" с 2016-го. За это время завоевал четыре трофея: чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги. В 2018-м выиграл Суперкубок Англии.

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