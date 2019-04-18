СМИ: Роналду досрочно уйдет из "Ювентуса", если клуб не выиграет ЛЧ в следующем сезоне

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб следующим летом. Как утверждает Gazzetta dello Sport, 34-летний португалец уйдет, если "бьянконери" не выиграют Лигу чемпионов в сезоне-2019/20.

Роналду был крайне разочарован вылетом "Ювентуса" на стадии 1/4 финала. Туринцы уступили "Аяксу" с общим счетом 2-3 по сумме двух встреч. Его контракт с "бьянконери" рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Роналду провел 38 матчей за "Ювентус", забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.

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