СМИ: "Рома" предлагает должность главного тренера Сарри

Руководство "Ромы" хочет летом пригласить Маурицио Сарри на пост главного тренера, сообщает La Repubblica. Представитель римского клуба уже дважды обращался к рулевому "Челси" с предложением о работе. На данный момент "Рому" возглавляет Эусебио Ди Франческо, но руководство недовольно последними результатами команды.

На данный момент "Рома" занимает пятое место в таблице серии A.

"Челси" под руководством Сарри идет шестым в чемпионате Англии. Итальянец возглавил команду летом 2018 года. До этого специалист работал только на родине.