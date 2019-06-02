СМИ: "Наполи" близок к подписанию Хамеса Родригеса

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Наполи".

Главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти​, работавший с хавбеком в "Реале" и "Баварии", обозначил 27-летнего колумбийца главной трансферной целью клуба, сообщает Marca.

По информации издания, Анчелотти связался с агентом игрока Жорже Мендешом. В телефонном разговоре юрист подтвердил, что Родригес рассматривает вариант с "Наполи".

Ранее "Бавария", за которую колумбиец выступал последние два года, отказалась выкупать хавбека за 42 миллиона евро. В Мадриде не заинтересованы в возвращении Родригеса, поэтому клуб готов продать игрока за 60 миллионов.

В сезоне 2018/19 Хамес Родригес провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.