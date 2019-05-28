СМИ: "Милан" сегодня объявит об оставке Гаттузо

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо покинет клуб, сообщает Sky Sport Italia. По данным источника, сегодня, 28 мая, об этом будет объявлено официально.

Сообщается, что прекращении сотрудничества объявят сам Гаттузо и директор "Милана" Леонардо. Такое решение было принято после встречи специалиста с генеральным директором клуба Иваном Газидисом.

"Милан" занял пятое место в чемпионате Италии и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года после отставки Винченцо Монтеллы. Под его руководством "Милан" выиграл 40 матчей, 20 раза проиграл и 22 раза сыграл вничью.

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