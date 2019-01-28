СМИ: Михайлович заменит Индзаги на посту главного тренера "Болоньи"

Филиппо Индзаги покинет пост главного тренера "Болоньи", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует ряд изданий (в частности, La Gazzetta dello Sport), Индзаги будет уволен. Клуб уже ведет переговоры с Синишей Михайловичем на предмет работы главным тренером. О переменах в тренерском штабе могут объявить уже сегодня.

Серб ранее уже тренировал "Болонью" с ноября 2008 до апреля 2009 года. Также 49-летний специалист работал с "Катаньей", "Фиорентиной", "Сампдорией", "Миланом", "Торино" и сборной Сербии.

"Болонья" вчера уступила "Фрозиноне" (0:4). Команда занимает 18-е место в чемпионате Италии - 14 очков в 21 матче.

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