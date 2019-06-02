СМИ: "Манчестер Юнайтед" и "Челси" интересуются Хюсаем

Защитник "Наполи"​ Эльсеид Хюсай намерен покинуть клуб в межсезонье. 25-летний албанец заявил, что хочет получить новый опыт.

– Я полностью готов к новому приключению, мне нужны перемены. Я не из тех, кто любит находиться долго в одной обстановке и говорит, что его все устраивает, – цитирует Хюсая DigitAlb​.



Я хочу получить новый опыт, познакомиться с новыми людьми, узнать получше другую страну. В конце концов, сменить команду и постараться выиграть трофеи. Мое время в "Наполи" истекло.

По информации talkSport, интерес к защитнику проявляют "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Также Хюсай может продолжить карьеру в "Ювентусе", который в ближайшее время возглавит Маурицио Сарри, работавший с футболистом в "Наполи".

В сезоне 2018/19 Эльсеид Хюсай провел в составе неаполитанцев 35 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.