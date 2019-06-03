04:14 | Футбол — Италия

СМИ: Мальдини согласился стать техническим директором "Милана"

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Новым техническим директором "Милана" станет Паоло Мальдини, сообщает в своем Твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. В последнее время бывший футболист занимал в клубе должность директора по стратегическому развитию.

 

Сообщается, что легендарный футболист принял предложение исполнительного директора россонери Ивана Газидиса и сегодня сообщит ему об этом.  50-летний Паоло Мальдини был защитником и капитаном "Милана", выступал за команду на протяжении всей карьеры. Клуб вывел из обращения третий номер, под которым он выступал.

Вместе с "Миланом" Мальдини семь раз выиграл чемпионат Италии, пять раз - Кубок/Лигу чемпионов, выигрывал клубный чемпионат мира и Межконтинентальный Кубок (дважды).

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https://www.sport-express.ru/football/italy/

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