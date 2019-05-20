СМИ: Конте согласовал с "Интером" условия контракта

Бывший главный тренер "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте в ближайшее время может возглавить "Интер". Как утверждает Sky Sport Italia, 49-летний итальянский специалист уже согласовал контракт с "нерадзурри".

Соглашение с Конте будет рассчитано на три или четыре года. Итальянец заверил руководство миланского клуба, что сможет вновь сделать "Интер" претендентом на чемпионство.

Напомним, последним местом работы Конте был "Челси". Под его руководством "синие" выигрывали чемпионат и Кубок Англии. В Италии специалист известен по работе с "Ювентусом". При нем "бьянконери" пять раз выигрывали чемпионат Италии.

В настоящее время "Интер" возглавляет Лучано Спаллетти. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 66 очков.

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