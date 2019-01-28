СМИ: Конте может возглавить "Интер" вместо Спаллетти

Новым главным тренером "Интера" может стать Антонио Конте, сообщают итальянские СМИ. В таком случае он заменит на этом посту Лучано Спаллетти.

По данным Calciomercato.com, тренерская рокировка может произойти по окончании нынешнего сезона. В руководстве клуба недовольны тем, что команда не вышла из группы в Лиге чемпионов, а также выступлением в серии А. Вчера нерадзурри уступили "Торино" (0:1). Команда занимает третье место в чемпионате Италии - 40 очков в 21 матче.

Конте ранее покинул пост главного тренера "Челси". Он известен также по работе с "Ювентусом" и сборной Италии.

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