СМИ: "Интер" и "Атлетико" готовы предложить 90 миллионов евро за Николя Пепе

"Интер" и "Атлетико" интересуются трансфром нападающего "Лилля" Николя Пепе, информирует L'Equipe. По данным издания, оба клуба готовы предложить французской стороне 90 миллионов евро за переход 24-летнего ивуарийца.

Ранее сообщалось, что в услугах Пепе также заинтересованы такие клубы, как "Бавария", "Ливерпуль", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне чемпионата Франции Пепе забил 22 мяча и сделал 11 голевых передач. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt составляет от миллионов евро.