СМИ: Иммобиле и "Фрозиноне" подозреваются в договорных матчах

"Фрозиноне" и нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле подозреваются к причастности к договорным матчам, сообщает AS. В сети появились документы с дела по расследованию договорных игр в Испании.

Маттиа Мариотти, один их подозреваемых, рассказывал форварду "Реалу" Карлосу Аранде об увлеченности Иммобиле ставками. Также упоминался "Фрозиноне". Подозреваемый предлагал встречу нескольким членам команды, чтобы узнать об их готовности сдать матч. По итогам прошедшего сезона клуб вылетел в Серию В.

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