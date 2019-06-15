СМИ: Икарди обвиняет "Интер" в психологическом насилии

Нападающий "Интера" Мауро Икарди не хочет оставаться в команде, которая его ненавидит. Он чувствует враждебное отношение к себе, сообщает La Repubblica.

26-летний форвард обвиняет клуб в психологическом насилии, которое выражается в травле с целью его ухода из "Интера".

Ранее сообщалось, что Икарди не хочет уходить и намерен остаться в клубе до 2021 года, чтобы впоследствии стать свободным агентом. "Интер" угрожал оставить форварда без игровой практики, когда подпишет нападающих. Если специальная коллегия лиги согласится с аргументами футболиста, то он сможет уйти по свободному трансферу.

В сезоне 2018/19 Икарди провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

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