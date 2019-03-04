СМИ: Хедира вернется на поле к концу марта

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира после операции на сердце должен вернуться на поле к концу марта, сообщает ANSA.

У 31-летнего немецкого футболиста ранее проявился нерегулярный пульс, что послужило причиной его отстранения от игры. Хедира прошел углубленное медобследование, которое выявило у него аритмию.

Ранее хавбек пропустил первый ​матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).

В текущем сезоне Хедира провел 15 матчей за "Ювентус" и забил два мяча.

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