10:52 | Футбол — Италия

СМИ: Гаттузо объявил об уходе из "Милана"

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Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо сообщил, что покинет клуб. Ранее сообщалось, что сегодня, 28 мая, об этом будет объявлено официально.

Решение покинуть "Милан" далось мне непросто, но его нужно было принять, – приводит La Repubblica слова Гаттузо. – Не было точного момента, когда я пришел к этому решению: это совокупность тех 18 месяцев, что я провел с командой, которая никогда не будет похожа ни на одну другую в моей карьере. Это месяцы, которые я прожил с большой страстью, незабываемые месяцы. Это болезненный выбор, но обдуманный.

"Милан" занял пятое место в чемпионате Италии и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Дженнаро Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года после отставки Винченцо Монтеллы. Под его руководством "Милан" выиграл 40 матчей, 20 раза проиграл и 22 раза сыграл вничью.

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