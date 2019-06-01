СМИ: Гаттузо может возглавить "Лацио"

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может возглавить "Лацио". Как утверждает Sky Sport Italia, римский клуб ведет переговоры с 41-летним специалистом.

Нынешний главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги может проследовать в обратном направлении. Как сообщает Sportmediaset, "россонери" готовы предложить 43-летнему итальянцу трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, Гаттузо возглавлял "Милан" с 2017 года. В минувшем сезоне "россонери" заняли 5-е место в чемпионате Италии.

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