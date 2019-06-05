СМИ: Фонсека попросит "Шахтер" отпустить его в "Рому"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, скорее всего, возглавит "Рому". Как утверждает TMW, 46-летний португалец попросит украинский клуб отпустить его бесплатно. Отступные за специалиста составляют 5 миллионов евро.

В ближайшие 24-48 часов Фонсека проведет встречу с руководством "Шахтера". Он хочет перейти в "Рому", несмотря на сокращение зарплаты. В Риме ему будут платить 2,5 миллиона евро за сезон. Контракт будет рассчитан на 3 года.

Напомним, Фонсека возглавляет "Шахтер" с 2016 года. Под его руководством "горняки" трижды выигрывали чемпионат Украины.

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