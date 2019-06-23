СМИ: "Бешикташ" намерен приобрести Хедиру. Сарри не рассчитывает на игрока

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира может перейти в "Бешикташ", сообщает Goal. Новый главный тренер туринцев Маурицио Сарри не рассчитывает на игрока. Контракт немца заканчивается в июне 2021 года.

В текущем сезоне Хедира провел 17 матчей за "Ювентус", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. У 31-летнего немецкого футболиста ранее проявился нерегулярный пульс, что послужило причиной его отстранения от игры. Хедира прошел углубленное медобследование, которое выявило у него аритмию. Игрок перенес операцию на сердце.

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