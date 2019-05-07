Форвард "Торино" Андреа Белотти продлил контракт, сообщает Tuttosport. По информации издания, новое соглашение будет действовать до 2022 года. Официально эта информация пока не подтверждена.

Также указано, что новое соглашение по-прежнему будет содержать пункт о 100 миллионах евро за его расторжение. Именно столько придется заплатить потенциальному покупателю.

25-летний итальянец в текущем сезоне провел 36 матчей за "Торино" и забил 15 мячей при двух голевых передачах.

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