«Интер» может расстаться с главным тренером Антонио Конте сообщают итальянские СМИ.

Ранее специалист публично раскритиковал руководство «Интера». «Мы должны развиваться и совершенствоваться во всех областях, в том числе и вне поля, большой клуб должен больше защищать своих игроков, — сказал он. — Мы все обсудим в конце сезона, мне нужно встретиться с президентом, а он сейчас в Китае.

Мы месяцами проглатывали дерьмо и не получили никакой защиты. Моя проблема в том, что у меня есть видение, я вижу путь, который мы должны пройти, знаю, что нам нужно сделать. Видел на днях интервью, которое Лучано Спаллетти дал в «Интере» в 2017 году. Сейчас 2020-й год, и ничего не изменилось».

По данным Sky Sport Italia, в руководстве клуба недовольны такими словами. Руководители считают, что продемонстрировали свои амбиции, пригласив Конте и подписав новых игроков, таких как, например, Ромелу Лукаку. Кроме того, в клубе считают, что был достаточно толерантны к вспышкам гнева тренера и терпели их, не вмешиваясь. Однако команда не смогла стать чемпионом, заняв второе место в серии А, и вылетела из Лиги чемпионов уже после группового этапа.

Источник указывает, что сторонам после этого трудно будет найти взаимопонимание, и тренер, вероятно, уйдет уже после первого сезона с командой. Решение не будет зависеть от трансферной политик в межсезонье. Что-то изменить может только успешное выступление команды в Лиге Европы. 5 августа нерадзурри в 1/8 финала сыграют с «Хетафе». Также сообщается, что наиболее вероятный кандидатом является Массимилиано Аллегри — другой бывший тренер «Ювентуса».