"Сказал бы жене, что она уйдет из дома, если будет так говорить". Костакурта - о словах жены Икарди

Бывший игрок сборной Италии Алессандро Костакурта возмущен поведением жены и агента нападающего "Интера" Мауро Икарди, лишенного капитанской повязки. Его супруга Ванда Нара заявила, что муж не будет играть за "Интер" не в роли капитана, однако впоследствии сказала, что не говорила такого.

– Если бы моя жена сказала такие вещи, я бы ей ответил: "Нельзя так говорить, иначе уйдешь из дома", – цитирует Sky Italia Костакурту. – Это свидетельствует о большом неуважении к товарищам Икарди по команде.