Скауты «Ювентуса» просматривали Дембеле

«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Лиона» Мусса Дембеле. Скауты туринского клуба просматривали 23-летнего француза в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Анже» (6:0), в котором нападающий сделал дубль, сообщает L'Equipe.

Контракт Дембеле с французской командой рассчитан до 2023 года. «Лион» оценивает трансферную стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

На счету Дембеле 20 матчей за сборную Франции и 11 голов. В нынешнем сезоне он сыграл в двух матчах лиги 1 и успел забить 3 мяча.