Симоне Индзаги: «Совершили что-то невероятное: дважды подряд обыграли «Ювентус»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился эмоциями после победы над «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии (3:1).

— Мы совершили что-то невероятное: дважды подряд обыграли «Ювентус», — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

И мы полностью заслужили этот результат, как и в прошлый раз. Мы не сомневались в своих силах и верили, что можем победить.

Сейчас не нужно думать о чемпионате. Давайте наслаждаться этой победой и этим трофеем. Мы уже добивались подобных успехов в последние годы и хочется верить, что добьемся их и вновь.