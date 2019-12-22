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Симоне Индзаги: «Совершили что-то невероятное: дважды подряд обыграли «Ювентус»

22 декабря 2019, 22:26
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился эмоциями после победы над «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии (3:1).

— Мы совершили что-то невероятное: дважды подряд обыграли «Ювентус», — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

И мы полностью заслужили этот результат, как и в прошлый раз. Мы не сомневались в своих силах и верили, что можем победить.

Сейчас не нужно думать о чемпионате. Давайте наслаждаться этой победой и этим трофеем. Мы уже добивались подобных успехов в последние годы и хочется верить, что добьемся их и вновь.

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