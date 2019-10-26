Шварценеггер предложил называть Криштиану Роналду терминатором

Известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил называть нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Терминатором. По словам «Железного Арни», в футболе это прозвище пока остается свободным.

— В НБА у нас уже есть баскетболист, которого называют Терминатором (игрок «Клипперс» Кавай Леонард). Думаю, что в футболе пока нет игрока с таким прозвищем. Так почему бы это не исправить? Пусть это будет Роналду. Называйте его только Терминатор. Тогда все подхватят и будут называть его именно так, — приводит BBC слова Шварценеггера.