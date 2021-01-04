Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом домашнего матча 15-го тура серии А с «Лацио» (1:1) по версии итальянских СМИ. Узбекский игрок вышел на замену после перерыва и на 58-й минуте выполнил результативный пас на форварда Маттиа Дестро.

Ведущее итальянское издание La Gazzetta dello Sport поставило Шомуродову самый высокий балл среди всех участников встречи — 7,0.

«Узбекский форвард поменял игру команды. Он подбирал мячи на своей половине поля и превращал эти подборы в голевые или почти голевые контратаки», — говорится в комментарии издания к оценке экс-нападающего «Ростова».

При этом самым полезным в составе римлян La Gazzetta dello Sport признала автора гола гостей Иммобиле — 6,5.

Другое авторитетное итальянское СМИ, Tuttosport, выставило Шомуродову еще более высокий балл — 7,5.

Российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, вышедшего на поле в игре с «Сассуоло» на 84-й минуте (5:1), издания оставили без оценки.