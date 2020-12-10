Шевченко почтил память Паоло Росси
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посвятил пост в Instagram бывшему форварду «Ювентуса» и сборной Италии Паоло Росси. Ранее Росси скончался в возрасте 64 лет.
«Ваша игра вдохновляла, встретиться с вами было честью, — написал специалист в Instagram. — Покойтесь с миром, Паоло, чемпион для всех».
В 1982 году на победном чемпионате мира Росси стал лучшим бомбардиром. На групповой стадии он оформил хет-трик в игре с Бразилией (3:2), а в финале — забил один гол в ворота ФРГ (3:1).
Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком ЧМ-1982. Итальянец входит в список ФИФА 100 и список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю