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Шевченко почтил память Паоло Росси

10 декабря 2020, 21:07
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посвятил пост в Instagram бывшему форварду «Ювентуса» и сборной Италии Паоло Росси. Ранее Росси скончался в возрасте 64 лет.

«Ваша игра вдохновляла, встретиться с вами было честью, — написал специалист в Instagram. — Покойтесь с миром, Паоло, чемпион для всех».

В 1982 году на победном чемпионате мира Росси стал лучшим бомбардиром. На групповой стадии он оформил хет-трик в игре с Бразилией (3:2), а в финале — забил один гол в ворота ФРГ (3:1).

Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком ЧМ-1982. Итальянец входит в список ФИФА 100 и список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.

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