Семейное воскресенье от Роналду: здесь есть лошади и велосипеды

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новые фотографии в своем Instagram. 34-летний португалец провел воскресенье со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и четырьмя детьми.

Семейство Роналду покаталось на лошадях и велосипедах.

«Воскресенье с семьей», — подписал фото португалец.

У Роналду — четыре ребенка. Криштиану Роналду-младший родился 17 июня 2010 года. 8 июня 2017 года у португальца появились еще два ребенка — близнецы Ева и Матеу. Имена суррогатных матерей держатся в тайне. 12 ноября 2017 года у Роналду родился первый ребенок от его девушки Джорджины Родригес — дочь Алана Мартина.