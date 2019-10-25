«Сассуоло» одолел «Верону»
В матче 9-го тура чемпионата Италии «Верона» принимала «Сассуоло». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
«Верона» — «Сассуоло» — 0:1 (0:0)
Гол: Джуричич, 50.
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Давидович, 55), Ррахмани, Кумбулла (Стемпиньски, 82), Лазович, Верре (Сальседо, 73), Дзакканьи, Пессина, Амрабат, Ди Кармине.
«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Толян, Романья, Марлон, Данкан, Маньянелли, Джуричич (Обианг, 62), Дефрель (Мерт Мюлдюр, 79), Д.Берарди, Бога (Капуто, 83).
Предупреждения: Кумбулла, 9. Гюнтер, 10. Романья, 15. Верре, 20. Дефрель, 21. Пессина, 35. Амрабат, 40. Джуричич, 59. Пелузо, 60. Маньянелли, 68.
Судья: Пайретто (Италия).
25 октября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/