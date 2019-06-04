Сарри сравнил "Наполи" с бывшей женой

Галвный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что практически не спит в последние годы и чувствует себя чужим в Италии, потому что редко бывает дома, сообщает Vanity Fair.

Сарри тренировал "Наполи" с 2015 по 2018 год. В прошедшем сезоне итальянец возглавлял "Челси" и выиграл с командой Лигу Европы.

– Быть главным тренером непросто. Когда приезжаю к себе домой в Тоскану, то ощущая себя здесь незнакомцем. За последние несколько лет я спал около 30 ночей. Я очень люблю неаполитанцев. Я уезжал в Англию потому, что не хотел работать в другой итальянской команде. Профессия может меняться, но отношения с людьми – штука особая. Верность клубу? Нужно быить лояльным на 110 процентов, но что делать, если тебя уволят из клуба? Хранить верность жене, с которой развелся? – приводит слова Сарри Vanity Fair.

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить "Ювентус" в течение суток.

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