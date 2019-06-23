Сарри хочет сделать Роналду центральным нападающим

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри провел встречу с лидером туринцев Криштиану Роналду, сообщает Goal. Итальянский специалист поговорил с форвардом о новой роли – он хочет, чтобы португалец был центральным нападающим, а не действовал в оттяжке. Ранее в "Реале" он негативно отсносился к подобной идее.

В "Ювентусе" верят, что Роналду способен побить снайперский рекорд лиги – 36 голов за сезон. Предполагается использовать схеху 4-2-3-1 или 4-3-1-2, где также найдется место Пауло Дибале.

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