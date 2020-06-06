Сандро Тонали: «Не считаю, что Балотелли потратил свой талант впустую»

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали поделился мнением об одноклубнике, нападающем Марио Балотелли.

— Не считаю, что Балотелли потратил талант впустую, — приводит Gazzetta dello Sport слова Тонали. — Я всегда поражаюсь тому, что он делает на тренировках. Немногие способны на то, на что способен он. Почему он потратил талант впустую? Марио играл за топ-клубы, забил много голов, сделал много для важных побед. Балотелли здорово относится к молодым игрокам, постоянно раздает советы. Он может дать тысячу подсказок насчет действий на поле. Марио — один из самых опытных футболистов в команде.

Ранее появилась информация о том, что «Брешиа» расторгнет контракт с Балотелли.