Сандро Тонали: «Играть в футболке «Милана» было моей мечтой»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали поделился эмоциями от перехода в клуб.

— Это сильные, прекрасные чувства, — приводит слова Тонали Sky Sport Italia . - Я так счастлив, и грать в футболке «Милана» было моей мечтой. Я ее еще не надевал, но это произойдет завтра. Сегодня вечером я посплю, а завтра у меня будет отличная тренировка.

В минувшем сезоне Тонали провел за «Брешиа» 34 матча, забил один гол и сделал 7 результативных передач. В его активе три встречи за сборную Италии.