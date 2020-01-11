Саму Кастильехо: «Нам нужно отдавать мяч Ибрагимовичу, а он сделает все остальное»

Полузащитник «Милана» Саму Кастильехо рассказал о том, как изменилась система игры команды с возвращением Златана Ибрагимовича. По его словам, нужно просто отдавать мяч 38-летнему шведу.

— Мы хорошо подготовились к матчу с «Кальяри» и отдадим все силы ради победы для наших болельщиков, — цитирует Football Italia Кастильехо. — Златан — чемпион, игрок, который многое принесет команде. Нам просто нужно отдать ему мяч, а он сделает все остальное.