«Сампдория» разгромила «Брешиа», 36-летний Квальярелла оформил дубль

«Сампдория» дома одержала победу над «Брешиа» (5:1) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Генуе.

В составе хозяев дважды отличился 36-летний форвард Фабио Квальярелла, по разу — хавбек Кароль Линетти, Якуб Янкто и нападающий Джанлука Капрари.

У «Брешиа» единственный гол забил защитник Джон Чансельор.

«Сампдория» с 19 очками занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. «Брешиа» — 14 баллов и 19-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

19-й тур

«Сампдория» — «Брешиа» — 5:1 (2:1)

Голы: Чансельор, 12 (0:1). Линетти, 34 (1:1). Янкто, 45+3 (2:1). Квальярелла, 69 — с пенальти (3:1). Капрари, 77 (4:1). Квальярелла, 90+2 (5:1).

«Сампдория»: Аудеро, Реджини, Берешиньски (Мурильо, 86), Мурру, Шабо, Линетти, Янкто, Виейра (Экдаль, 82), Торсби, Квальярелла, Габбьядини (Капрари, 76).

«Брешиа»: Йоронен, Матею (Мартелла, 82), Сабелли, Чансельор, Мангравити, Ромулу, Шпалек (Ндой, 69), Бизоли, Вивиани, Балотелли, Торрегросса.

Предупреждения: Бизоли, 10. Виейра, 22. Ромулу, 38. Мурру, 42. Мангравити, 68.

Судья: Кальварезе (Италия).

12 января. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис»