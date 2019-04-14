"Сампдория" победила "Дженоа", "Фиорентина" и "Болонья" сыграли вничью

"Сампдория" обыграла "Дженоа" в матче 32-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились форварды Грегуар Дефрель и Фабио Квальярелла.

"Сампдория" набрала 48 очков и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице. "Дженоа" с 34 баллами занимает 15-ю строчку.

В других матчах "Фиорентина" и "Болонья" сыграли вничью (0:0), "Сассуоло" и "Парма" также разошлись миром (0:0).

Чемпионат Италии

Серия А

32-й тур

"Сампдория" - "Дженоа" - 2:0 (1:0)

Голы: Дефрель, 3 (1:0). Квальярелла, 53 - с пенальти (2:0).

"Сампдория": Аудеро, Сала (Берешиньски, 83), Мурру, Андерсен, Колли, Экдаль, Рамирес, Прат, Линетти (Янкто, 58), Квальярелла, Дефрель (Габбьядини, 71).

"Дженоа": Раду, Кришито, Педру Перейра, Бираски, Ромеро, Мигел Велозу, Лазович, Бесса (Фавилли, 77), Ролон (Лерагер, 56), Пандев, Куаме (Санабрия, 72).

Предупреждения: Кришито, 8. Линетти, 30. Пандев, 60. Ромеро, 66. Мигел Велозу, 79. Лерагер, 87. Габбьядини, 90+1.

Удаление: Бираски, 51.

Судья: Кальварезе.

14 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

"Фиорентина" - "Болонья" - 0:0

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Чеккерини, Миленкович, Дабо, Верету, Жерсон (Бенасси, 77), Муриэль (Влахович, 87), Симеоне (Миральяс, 56), Кьеза.

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Поли (Донса, 78), Сориано, Пульгар (Джемаили, 72), Паласио (Сантандер, 81), Сансоне, Орсолини.

Предупреждения: Дейкс, 28. Муриэль, 73. Паласио, 76. Сантандер, 83. Верету, 90+3.

Судья: Джакомелли.

14 апреля. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

"Сассуоло" - "Парма" - 0:0

Нереализованный пенальти: Чераволо, 40 (вратарь)

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Лирола, Феррари, Мерих Демирал, Бурабия (Сенси, 61), Маньянелли, Локателли (Джуричич, 89), Бога, Матри (Бабакар, 73), Берарди.

"Парма": Сепе, Якопони, Гаццола, Димарко, Гальоло, Ригони (Спрокати, 55), Барилла, Куцка, Скоццарелла, Чераволо (Бастони, 79), Силигарди (Жервинью, 46).

Предупреждения: Матри, 53. Скоццарелла, 75. Феррари, 86. Димарко, 89. Сенси, 90+3.

Судья: Пиччинини.

14 апреля. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

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