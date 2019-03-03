"Сампдория" обыграла СПАЛ благодаря дублю Квальяреллы

"Сампдория" победила СПАЛ в матче 26-го тура чемпионата Италии (2:1). Дублем отметился форвард Фабио Квальярелла.

"Сампдория" набрала" 39 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. СПАЛ с 23 баллами располагается на 16-й строчке.

В других матчах "Удинезе" победил "Болонью" (2:1), "Дженоа" и "Фрозиноне" сыграли вничью (0:0).

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

СПАЛ - "Сампдория" - 1:2 (0:2)

Голы: Квальярелла, 4 (0:1). Квальярелла, 11 (0:2). Куртич, 90+4 (1:2).

СПАЛ: Вивиано, Фелипе (Антенуччи, 83), Ционек, Бонифаци, Куртич, Миссироли, Валоти (Янкович, 79), Скьяттарелла (Мурджа, 55), Фарес, Флоккари, Петанья.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Сала, Андерсен, Колли, Сапонара (Янкто, 59), Прат (Мурру, 89), Линетти, Виейра, Квальярелла (Дефрель, 69), Габбьядини.

Предупреждения: Фарес, 71. Виейра, 73. Сала, 76. Валоти, 76. Аудеро, 90+1.

Удаление: Ционек, 90+7.

Судья: Паскуа.

03 марта. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".

"Удинезе" - "Болонья" - 2:1 (1:1)

Голы: де Пауль, 25 - с пенальти (1:0). Паласио, 39 (1:1). Пуссетто, 79 (2:1).

"Удинезе": Муссо, Зегелар, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест (Сандру, 76), Мандрагора, Окака Чука (Теодорчик, 90+2), де Пауль, Пуссетто (Лазанья, 88).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Джемаили (Надь, 76), Поли (Донса, 66), Сориано (Сансоне, 80), Паласио, Сантандер, Орсолини.

Предупреждения: Поли, 23. Мандрагора, 38. Зегелар, 51. Сантандер, 81. Дейкс, 89. Окака Чука, 90+2.

Судья: Масса.

03 марта. Удине. Стадион "Dacia Arena".

"Дженоа" - "Фрозиноне" - 0:0

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски (Пандев, 46), Ромеро, Радованович, Лазович, Бесса, Лерагер, Санабрия, Куаме (Дальмонте, 78).

"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Саламон, Капуано, Гольданига, Вивиани (Майелло, 56), Чибса, Кассата, Чано (Гори, 89), Паганини, Пинамонти (Чофани, 73).

Предупреждения: Кассата, 20. Вивиани, 25. Зуканович, 36. Куаме, 74. Чофани, 82.

Удаление: Кассата, 34.

Судья: Мариани.

03 марта. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

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