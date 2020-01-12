«Сампдория» хотела бы вернуть Ригони, однако «Зенит» не готов досрочно взять его обратно

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони вторую часть текущего сезона проведет в аренде в «Сампдории», сообщает ITASportPress, ссылаясь на Il Secolo XIX.

Отмечается, что главный тренер итальянского клуба Клаудио Раньери остался недоволен выступлениями 26-летнего аргентинца. «Сампдория» была готова вернуть аргентинца спустя полгода после заключения арендного соглашения с российским клубом, но «Зенит» не готов вернуть игрока досрочно.

В сезоне-2019/20 Ригони провел 9 матчей за «Самптдорию», в которой отметился лишь одной голевой передачей. Его арендное соглашение с клубом рассчитано до лета 2020 года с обязательством выкупа.