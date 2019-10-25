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«Сампдория»: «До скорой встречи, Синиша, мы любим тебя!»

25 октября 2019, 16:49
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«Сампдория» поприветствовала главного тренера «Болоньи» Синишу Михайловича перед очным матчем 9-го тура чемпионата Италии.

— Уже в воскресенье мы сможем обнять тебя. Мы считаем тебя другом, которого всегда будем помнить. До скорой встречи, Синиша, мы любим тебя! — написано в Twitter «Сампдории».

Игра «Сампдория» — «Болонья» начнется 27 октября в 14:30. Михайлович возглавлял генуэзцев в сезоне 2014/15 и привел команду к выходу в Лигу Европы. Сейчас серб проходит лечение от лейкемии.

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