Сами Хедира: «Я не собирался покидать «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира намерен остаться в туринском клубе. Он опроверг слухи о том, что уйдет нынешним летом.

— Я никогда не вел переговоры с другими клубами, — цитирует Kicker Хедиру. — Знаю, что у «Ювентуса» много игроков, и он должен продавать. Но мне всегда было ясно, что я не уйду. Я не хочу этого. Меня удивили новости о том, что я забочусь только о деньгах. Это неприятно. Потому что болельщики верят этому. Я никогда не играл ради денег — только ради трофеев. Хочу выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом», потому что мне нравится клуб и город.