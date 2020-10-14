С «Наполи» сняли одно очко за нарушение протокола по коронавирусу. Неаполитанцы не смогли сыграть с «Ювентусом»

Руководство серии А приняло решение присудить «Наполи» поражение из-за отказа сыграть матч 3-го тура против «Ювентуса».

Неаполитанцам присудили поражение 0:3, а также сняли одно очко, поскольку клуб не следовал протоколу COVID-19.

Ранее «Наполи» не смог явиться на матч в Турине из-за запрета на выезд от местных органов здравоохранения.