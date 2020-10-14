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С «Наполи» сняли одно очко за нарушение протокола по коронавирусу. Неаполитанцы не смогли сыграть с «Ювентусом»

18:44
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Руководство серии А приняло решение присудить «Наполи» поражение из-за отказа сыграть матч 3-го тура против «Ювентуса».

Неаполитанцам присудили поражение 0:3, а также сняли одно очко, поскольку клуб не следовал протоколу COVID-19.

Ранее «Наполи» не смог явиться на матч в Турине из-за запрета на выезд от местных органов здравоохранения.

В протоколе серии А, согласованном всеми клубами и УЕФА, отмечается, что до тех пор, пока в команде есть 13 игроков, включая хотя бы одного вратаря, игра должна пройти. Ожидается, что «Наполи» подаст апелляцию.

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