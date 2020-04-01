Русско-итальянский футболист объяснил, почему Италия лидирует по количеству зараженных коронавирусом

Защитник клуба серии С «Годзано» с русскими корнями Максимилиано Угге в интервью «СЭ» отметил, что итальянцы поначалу недооценили опасность коронавируса.

— Верите, что сезон будет доигран?

— Мы все напуганы, но, если должны будем выйти на поле, то сделаем это. Вроде говорят о том, что турниры в Италии могут возобновиться в мае, но я сомневаюсь. А если так, то каким будет календарь? Мы будем играть каждый день? Это же безумие! По-моему, единственно правильное решение — прекратить сезон. В серии А увеличится число клубов, но никто не вылетит. То же самое с остальными дивизионами: лидеры поднимутся, а в низшие дивизионы никто не переместится.

— Ваше мнение: почему Италия? Почему именно у вас изначально в Европе было настолько много зараженных?

— Думаю, что правительство не приняло вовремя меры. Когда коронавирус из Китая уже переместился к нам, Италия думала, что в этом нет ничего особенного. Плюс — у нас горячая нация, при встрече мы обнимаемся, целуемся, это наша традиция. Сейчас, конечно, все это запрещено. (Гоша Чернов)

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По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121. По этой причине большинство соревнований в мире, в том числе и матчи серии A, приостановлены или отменены.

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