Руководитель серии А: «Мы предлагали «Интеру» сыграть с «Ювентусом» в понедельник. Он отказался»

Руководитель итальянской серии А Паоло Даль Пино рассказал, что «Интер» отказался проводить матч чемпионата Италии с «Ювентусом» в понедельник со зрителями. Игра, напомним, была перенесена на май из-за эпидемии коронавируса, а руководство «Интера» выразило возмущение тем, что турнирная ситуация в серии А будет искажена.

— Мы предлагали «Интеру» перенести матч с «Ювентусом» на понедельник, чтобы он прошел со зрителями, — цитирует Gazzetta dello Sport Даль Пино. — «Интер» категорически отказался. Поэтому он сам должен нести ответственность за свои решения, а не говорить о неспортивных действиях лиги. Я должен заботиться об интересах серии А, поэтому неизбежно, что не все интересы клубов могут быть учтены. Мы связывались со всеми клубами и знаем, что у них были позиции, которые тяжело согласовать. Надо думать о защите фанатов, о серии А, а не об отдельных клубах. В той же Англии из-за многочисленных турниров матчи переносятся, таблица бывает искажена, но ничего страшного. Давайте не будем создавать драму там, где ее нет.